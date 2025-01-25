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Cenin Kentinde Saldırı: 3 İsrail Askere Yaralandı, 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de yaşanan saldırılarda 3 İsrail askeri yaralanırken, 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:39
Cenin Kentinde Saldırı: 3 İsrail Askere Yaralandı, 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

Cenin'de Saldırılar Devam Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen İsrail ordusu operasyonları sırasında 3 İsrail askeri yaralandı. Yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu, diğer iki askerin ise orta ve hafif derecede yaralandığı bildirildi. Askerlerin tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği kaydedildi.

Filistinli Kayıplar Artıyor

Öte yandan, İsrail'in Cenin’e düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 'Demir Duvar' adını verdiği saldırıyı başlattı.

Altyapıya Zarar Verildi

İsrail ordusunun Cenin'de düzenlediği operasyonlar sırasında, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar verdiği belirtiliyor. Bu saldırılar sonucunda bölgede çok sayıda ev de yıkıldı. Olayların gelişimi, uluslararası toplumda büyük tepkilere yol açtı.

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