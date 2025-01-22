Cenin Mülteci Kampı’nda 2 Bin Aile Yerinden Edildi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve saldırılarda 2 bin kadar Filistinli ailenin yerinden edildiği bildirildi.

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan sürgün edilen ailelerin en temel ihtiyaçlardan yoksun kalarak civardaki köylere yerleştirildiğini belirtti.

Metahin, akşam saatlerinde İsrail ordusunun Filistinlilerin kamptan çıkışına izin vermediğini, geri dönmek isteyenlere perşembe sabahı tekrar çıkmayı denemeleri gerektiğini aktardı.

Yerinden edilen Filistinlilerin zor koşullar altında yaşadığını dile getiren Metahin, dışarıdan yardım gelememesi sebebiyle köy halkının bölgeye gelen ailelere yardım etmek için seferber olduğunu ifade etti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü devreye girmesinin ardından, İsrail ordusu salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" saldırısını başlattı. Saldırıların ilk iki gününde kentin Cenin Mülteci Kampı ve devlet hastanesi kuşatma altına alındı.

Şu ana kadar, İsrail ordusunun Cenin'deki saldırıları sonucu 10 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.