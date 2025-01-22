DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,02 -0,04%
BITCOIN
3.702.837,03 0,45%

Cenin Mülteci Kampı’nda 2 Bin Aile Yerinden Edildi

İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda 2 bin Filistinli aile zorla yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:44
Cenin Mülteci Kampı’nda 2 Bin Aile Yerinden Edildi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve saldırılarda 2 bin kadar Filistinli ailenin yerinden edildiği bildirildi.

Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan sürgün edilen ailelerin en temel ihtiyaçlardan yoksun kalarak civardaki köylere yerleştirildiğini belirtti.

Metahin, akşam saatlerinde İsrail ordusunun Filistinlilerin kamptan çıkışına izin vermediğini, geri dönmek isteyenlere perşembe sabahı tekrar çıkmayı denemeleri gerektiğini aktardı.

Yerinden edilen Filistinlilerin zor koşullar altında yaşadığını dile getiren Metahin, dışarıdan yardım gelememesi sebebiyle köy halkının bölgeye gelen ailelere yardım etmek için seferber olduğunu ifade etti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü devreye girmesinin ardından, İsrail ordusu salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" saldırısını başlattı. Saldırıların ilk iki gününde kentin Cenin Mülteci Kampı ve devlet hastanesi kuşatma altına alındı.

Şu ana kadar, İsrail ordusunun Cenin'deki saldırıları sonucu 10 Filistinli hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor