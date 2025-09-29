Cenin Mülteci Kampı'nda 252 Günlük "Demir Duvar" Saldırısında 63 Filistinli Yaşamını Yitirdi

Cenin Mülteci Kampı'nda 252 günlük saldırılarda 63 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun yılbaşından bu yana sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampında 63 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bilgilendirme, kampın medyası tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Saldırının ayrıntıları

Cenin Mülteci Kampı Medya Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in 21 Ocaktan bu yana sürdürdüğü ve "Demir Duvar" adını verdiği operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Komite, İsrail ordusunun 252 gündür devam eden saldırılarında kampta 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yıkım, yollar ve yerinden edilmeler

Açıklamada, İsrail ordusunun kampta geniş çaplı yıkımlar gerçekleştirdiği, Filistinlilerin evlerine rağmen yeni yollar açtığı ve yerinden edilen ailelerin geri dönüşünü engellediği vurgulandı. Yerinden edilenlerin koşullarının zor olduğu kaydedildi.

Arap-Amerikan Üniversitesine yerleşen kamptan taşınmış bazı kişilerin küçük odalarda "hapis kaldıkları" ve işlerinin aksaması nedeniyle zor şartlar altında yaşamaya çalıştıkları ifade edildi.

Direniş ve çatışmalar

Açıklamada, kamptaki Filistinli grupların İsrail ordusuna direndiği belirtilerek, "Cenin'deki direnişçiler İsrail güçlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Geçen hafta Yamun beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile çatışmaya giren direnişçiler, İsrail ordusuna ait araçları çok sayıda patlayıcıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Gözaltılar, işçilere yönelik saldırılar ve bölgesel yayılma

Komite açıklamasına göre, İsrail'in Cenin'de işçilere yönelik saldırıları arttı. Cenin'in batısındaki Taybe beldesinde çok sayıda işçinin, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu "Ayrım 'Utanç) Duvarı" yakınında vurularak yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Cenin'deki birçok belde ve mahallede Filistinlilerin evlerine yönelik baskınlarını sürdürdüğü ve aralarında serbest bırakılanların da bulunduğu çok sayıda kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi. Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattığı belirtildi.

Operasyonun yayılması ve devamı

Saldırıların birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi. Son olarak, İsrail ordusunun Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürdüğü kaydedildi.