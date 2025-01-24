Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail Saldırılarıyla Zorunlu Göç Devam Ediyor

Cenin Mülteci Kampı'nda Zorunlu Göç

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun dört gündür süren kuşatması ve saldırıları sırasında zorunlu göçe maruz kalan Filistinli sivillerle dolup taşıyor. Tahrip olmuş çamurlu yollarda yürüyen kadın, çocuk ve yaşlılar, kamptan kaçış yolunda hayatlarını riske atıyor.

Saldırılar 22 Ocak Çarşamba günü, yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edilmesiyle devam etti. Şu ana kadar, İsrail'in saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Sürecin içerisinde Nahal isimli tugayın Gazze’den Cenin’e sevk edildiği açıklandı.

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Acı Gerçekler

Mahacne isimli bir Filistinli sivil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail askerleri insansız hava araçlarıyla yaptıkları anonslarda sivillere kamptan çıkmaları çağrısı yaptı,” dedi. Kamptaki durumun son derece zorlayıcı olduğunu belirten Mahacne, sabah saatlerinden itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağına da dikkat çekti.

Kamptan çıkmaya çalışan siviller, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile çamurlu yollarda ilerlemekte zorlanıyor. Öte yandan, bir başka Filistinli, “Durum çok kötü. Gazze'de ne olduysa burada da aynı şey yapılıyor,” sözleriyle durumu özetledi.

Basın Mensuplarına Müdahale

İsrail askerleri, kamptan zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin görüntülerini çeken basın mensuplarını da alandan uzaklaştırıyor. Yerel halk, kontrol noktalarında saatler geçirmekte zorlandıklarını ifade ederken, yaşanan kalp krizi gibi sağlık sorunlarının önlenemediğini belirtiyor.

İsrail'in Stratejisi ve Cenin'e Etkisi

19 Ocak'ta Gazze'deki ateşkesin ardından İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları artış gösterdi. Bölgede, kontrol noktalarının sayısının 898'e yükseldiği rapor edildi. Bu kontrol noktaları, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlıyor.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, sivillerin tahliyesine dair iddiaların asılsız olduğunu ifade ederken, kampın durumunun kritik ve tehlikeli olduğu konusunda yetkililerden uyarılar gelmeye devam ediyor.

Cenin Mülteci Kampı, yıllardır süren baskılar ve hedef haline gelen yapısıyla dikkat çekiyor. İsrail ordusunun son dönemdeki baskınları, bölgede artan çatışmaların nedenini oluşturuyor. Filistinli gruplar, bu duruma karşı sürdürdükleri direnişin önemine vurgu yapıyor.