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Cenin Mülteci Kampı'nda Soykırım Uyarısı: Filistinli Yetkililerden Endişe Verici Açıklama

Cenin Vali Yardımcısı, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na büyük bir saldırı planlayabileceğini ve Gazze'deki soykırımın tekrar edebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:35
Cenin Mülteci Kampı'nda Soykırım Uyarısı: Filistinli Yetkililerden Endişe Verici Açıklama

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Cenin Vali Yardımcısı Mansur es-Saidi, ciddi uyarılarda bulundu. Saidi, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik büyük bir saldırı planı olabileceğini ve bu saldırının Gazze'nin kuzeyindeki soykırımı tekrar edebileceğini belirtti.

AA muhabirine konuşan Saidi, İsrail askerlerinin Cenin kentinin ve mülteci kampının dört girişini toprak bariyerlerle kapattığını ve giriş çıkışlara izin vermediğini ifade etti. Ayrıca, çevresindeki yapılar ve evlere yönelik sürdürülen yıkımlar göz önüne alındığında, kampın merkezine yönelik büyük bir saldırı yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.

Saidi, Cenin Devlet Hastanesi'nde elektrik ve yakıt tedarikinin kesilmesinin sağlık hizmetleri üzerinde önemli olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Bunun yanı sıra, İsrail'in özel kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve hava saldırıları nedeniyle kamptaki yüzlerce Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını kaydetti. Ancak, yerinden edilenlerin sayısına dair kesin bir rakamın olmadığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan Aralık 2024'ten bu yana 2 bin ailenin göç ettiği bildirildi.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine "Demir Duvar" adlı saldırıyı başlattı. Saldırılar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi ise yaralandı.

Üstelik, İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılar, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintilere yol açtı ve bölgede birçok evi yıktı.

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