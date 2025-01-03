Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistin Güvenlik Operasyonu: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Cenin Mülteci Kampı'nda Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Filistin güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü operasyonlarda ölü sayısı 14'e yükseldi. Geçen ayın ortalarından bu yana süren operasyonlarda, Filistin Genel İstihbarat Teşkilatı'ndan Binbaşı Raşid Şaku’nun bu sabah vurularak hayatını kaybetmesiyle toplam kayıp sayısı arttı.

Ölümler ve Yaralılar

Yerel kaynaklar, Cenin Kampı’ndaki Havasin Mahallesi'nde bir baba ve oğlunun evlerinin çatısında vurularak yaşamını yitirdiğini bildirirken, bir kadının da yaralandığı ifade edildi. 14 Aralık’tan bu yana devam eden operasyonlarda, ölenlerin 6'sı güvenlik güçlerinden, 8'i ise diğer gruplara ait kişilerden oluşuyor. Bu gruplar arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı bir lider de bulunuyor.

Güvenlik Güçlerine Yönelik Tepkiler

Filistin güvenlik güçleri, Cenin Mülteci Kampı'nda “kanun dışı kişiler” olarak adlandırdıkları şahısları yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Ancak Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi bazı gruplar, güvenlik güçlerini direnişçileri hedef almakla suçlamakta.

Diyalog Çağrısı

Cenin şehri ve mülteci kampında gerginlik devam ederken, zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmaların duyulduğu bildirilmektedir. Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık’ta yaptığı açıklamada, "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulundu ve gerilimin azaltılmasına katkı sağlama taahhüdünde bulundu.