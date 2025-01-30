Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler 2002'den Daha Zor Şartlarda Yaşıyor

Cenin Mülteci Kampı'ndan çıkan Filistinliler, İsrail’in 2002 yılındaki saldırılarından daha zor şartlarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor. Yusuf Şureym isimli bir Filistinli, “Bugün 2002’deki Cenin Kampı savaşında yaşadığımız durumdan daha zor bir durumla karşılaşıyoruz.” diyor.

KAYS EBU SEMRA - İsrail’in son on gündür sürdürdüğü saldırılar, Cenin kenti ve mülteci kampındaki Filistinlileri zor durumda bırakıyor. Filistin ve İsrail Meseleleri Uzmanı Ahmed Ebu el-Heyca, 2002’deki operasyonların ciddi yıkımlara yol açtığını belirtirken, günümüzdeki saldırıların çok daha fazla insanı yerinden ettiğini vurguluyor.

Cenin'deki sığınma merkezlerinden birinde kalan yerinden edilmiş Filistinliler, İsrail ordusunun kendilerini evlerini terk etmeye zorladığını ve altyapının yıkılması nedeniyle çocuklarının hayatlarından endişe ettiklerini aktarıyor. Yediot Ahronot gazetesine göre, Cenin Mülteci Kampı’ndaki yaklaşık 60 bina bir hafta içinde yıkıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun kampa yönelik saldırılarında yaklaşık 100 evin yıkıldığını ve birçok filistinlinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını bildiriyor. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, yerinden edilen Filistinli aile sayısının 3 bin 200’e ulaştığını belirtiyor ve kaç kişinin yerinden edildiği konusunda net bir bilgi olmadığını kaydediyor.

Cerrar, kampta acil müdahaleye ihtiyaç duyan yaklaşık 70 insani vaka bulunduğunu ifade ediyor. Gözlemlere göre, İsrail ordusunun evlerde bulduğu insanları hakaret ederek kampı terk etmeye zorladığı bildiriliyor.

Görme Engellilere Bakım Derneği Başkanı Yasin Ebu Surur da dernek merkezinde incelemelerde bulunduğu sırada, burada yaklaşık 85 yerinden edilmiş kişinin İsrail askerleri tarafından evlerini terk etmek zorunda bırakıldığını aktardı.

Dernek, yerlerinden edilmiş kişilere yiyecek ve içecek sağlamakta, çocuklar için etkinlikler düzenlemekte. Yusuf Şureym, “Evimi terk edeli 64 gün oldu. Bugün 2002’deki durumlardan daha zor bir durum yaşıyoruz.” diyor.

Umm Rami isimli bir Filistinli kadın, “Yaşananlar çok zordu. Su, yiyecek ve elektrik eksikliği yaşadığımız bir durumda evimizi terk etmek zorunda kaldık.” şeklinde konuşarak, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktalarından geçerek kente ulaştıklarını aktardı.

Kentin altyapısının ağır hasar gördüğünü ve yaşayanların zor günler geçirdiğini söyleyen Rami, “Şimdi evime dönebilseydim dönerdim. Kampı terk etmeyeceğiz.” diyerek umudunu dile getiriyor.

İsrail'in Cenin'e yönelik saldırıları, Gazze'de varılan ateşkesin ardından başladı. 21 Ocak'tan bu yana süren saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Israil ordusu, bölgedeki altyapıyı tahrip etmeye ve yerleşimleri yıkmaya devam ediyor.