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Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası

Filistin güvenlik güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyonunda bir kadın gazetecinin öldürüldüğü iddialarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:02
Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası

Cenin Mülteci Kampı'nda Kadın Gazeteci Öldürüldü İddiası

Filistin güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü 'operasyon' sırasında 1 kadın gazetecinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Öldürülen gazeteci Şeza es-Sabbağ'ın ailesi, Filistin güvenlik güçlerini sorumlu tutarak çeşitli platformlarda açıklamalarda bulundu.

Aileden Açıklama

Ailenin yaptığı açıklamada, "Şehit gazeteci Şeza es-Sabbağ, Filistin güvenlik güçlerinden keskin bir nişancının kurşunuyla şehit düştü." denildi. Aile, uluslararası ve yerel insan hakları kurumlarına çağrıda bulunarak, bu suçu soruşturması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Emniyet Birimi’nden Yanıt

Buna karşın Filistin Emniyet Birimi Sözcüsü Enver er-Receb, saldırının emniyet güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. Receb, "İlk incelemelere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, emniyet güçleri olay yerinde yoktu." açıklamasında bulundu.

Saldırının Nitelenmesi ve Soruşturma Talepleri

Receb, söz konusu saldırıyı "haklarında yakalama kararı bulunan kişilerce düzenlenen çirkin bir suç" olarak nitelendirerek, "Gazetecinin ölümüne neden olanların en kısa sürede yakalanması ve adalet önüne çıkarılması konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistin Gazeteciler Sendikası, bağımsız bir soruşturma komitesinin kurulması çağrısında bulundu.

Cenin Mülteci Kampı’nda Devam Eden Gerginlik

Son dönemde Cenin Mülteci Kampı'nda yaşanan operasyonlarda toplamda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan uzun süredir yakalama kararı bulunan kişileri arama gerekçesiyle burada operasyon gerçekleştirmekte.

Filistinli gruplar arasında Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi örgütler, güvenlik güçlerini direnişçileri hedef almakla suçluyor. Cenin kenti ve mülteci kampında devam eden gerginlik nedeniyle zaman zaman patlama sesleri ve silahlı çatışmalar duyulmakta.

Öte yandan, Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta "Cenin'deki krizin çözümünde diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.

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