Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Ölü Sayısı 9'a Ulaştı

Cenin Mülteci Kampı'ndaki Operasyonda Can Kaybı Artıyor

Filistin güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyonunda ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb, Devlet Başkanı muhafızlarından Binbaşı Hüseyin Ahmed Hasan Nassar'ın, Cenin Mülteci Kampı'ndaki ulusal görevini yerine getirirken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Nassar'ın şehit olmasıyla birlikte operasyonda ölenlerin sayısı, 5'i güvenlik mensubu ve aralarında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı Cenin Tugayı'nın bir liderinin de bulunduğu 4 kişi olarak toplam 9'a yükseldi.

Filistin güvenlik güçleri, iki haftadan uzun süredir Cenin Mülteci Kampı'nda haklarında yakalama kararı bulunan kişileri arama gerekçesiyle operasyonlarını sürdürmekte.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini direnişçileri hedef almakla suçlamaktadır. Cenin kenti ve mülteci kampında ge­rinlik, zaman zaman yaşanan patlama sesleri ve silahlı çatışmalar ile sürmekte.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık'ta "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuştu.