Cenin Mülteci Kampı'ndaki Saldırılarda 4 Filistinli Yaralandı

GÜNCELLEME: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'tan bu yana devam eden saldırılarda İsrail askerleri, camp içindeki Filistinlilere ateş açtı ve darbetti. Bu olaylar sonucunda yaralanan 4 kişiden 3'ü mermiden, biri ise darbeden etkilenerek hastaneye götürüldü.

Yaralılar arasında bulunan 50 yaşındaki bir Filistinli, bacağından gerçek mermi ile yaralanırken, diğer yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırıları

Ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü Cenin kentine karşı "Demir Duvar" adını verdiği askeri bir operasyon başlattı.

Bu saldırılarda, 25 Filistinli hayatını kaybetti; İsrail ordusu, Cenin şehri ve onun çevresindeki mülteci kamplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarını 27 Ocak’ta Tulkerim, 2 Şubat’ta ise Tubas’ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. Saldırılar, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat’ta Tamun’da, daha sonra da bugün Faria Mülteci Kampı’ndaki güçlerin geri çekilmesiyle son buldu.