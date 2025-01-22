Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den Fazla Filistinli Yerinden Edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlattığını ve bu saldırı sonucu 600'den fazla Filistinlinin Cenin Mülteci Kampı’ndan yerlerinden edildiğini bildirdi.

Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılar süresince Cenin Mülteci Kampı’ndaki evlerini terk eden Filistinlilerin, Cenin Devlet Hastanesi avlusuna sığınmak zorunda kaldığını belirtti. İnsani açıdan zor durumda olan bu kişilerin hastane çevresindeki sokaklara ve hastanenin bölümlerine dağıldığını ifade eden Metahin, bazı kişilerin ise barınaksız açık alanda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Cenin Belediyesi’nin de bu duruma duyarsız kalmadığını vurgulayan Metahin, belediyeye ait binaların yerinden edilen Filistinliler için açıldığını aktardı. Ayrıca, İsrail ordusunun Cenin kentini tamamen kuşatma altına aldığını ve kampın kapatıldığını sözlerine ekledi.

Filistin Kızılayı ekiplerinin, anaokulundaki 20 çocuğu tahliye etmeyi başardığını belirten Metahin, İsrail'in saldırılarında iki çocuğun, üç doktorun ve iki hemşirenin yaralandığını bildirdi. Kente düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden tüm kişilerin sivil olduğunu da vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 40 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na “Demir Sur” adı verilen bir saldırı başlattığını açıkladı. Üst düzey askeri kaynaklar ise saldırıların birkaç gün süreceğinin beklenildiğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Cenin'e düzenlenen saldırıların, İsrail'in “güvenlik kabinesi” kararıyla başlatıldığını duyurdu. Saldırılarda askeri birliklerin yanı sıra paletli buldozerlerin de yer aldığına dikkat çekildi.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze ve Lübnan’dan sonra Batı Şeria'da güvenlik konseptinin değiştirilmekte olduğunu ve bunun, dindar siyonistlerin savaş hedeflerinin bir parçası olduğunu kaydetti. Smotrich, Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırının, İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, saldırının uzun süreceğinin sinyalini verdi.