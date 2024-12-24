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Cenk Sakık'ın Duruşması Devam Ediyor: 37 Yıla Kadar Hapis İstemi

Cenk Sakık, bir restoranda silahla yaralanan kişi için 37 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:05
Cenk Sakık'ın Duruşması Devam Ediyor: 37 Yıla Kadar Hapis İstemi

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara'da bir restoranda çıkan kavgada, Sakık'ın bir kişiyi silahla yaraladığı iddiaları üzerine açılan dava, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Cenk Sakık'a, "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurma", "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 37 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmaya, tutuksuz sanık Cenk Sakık ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından tanıkların dinlenileceğini açıkladı.

Tanık Fatih A., olayın gerçekleştiği mekanda garsonluk yaptığını belirterek, "Olay günü bağrışma sesleri üzerine dışarı çıktığımda Cenk'in, müşteki Murat Köylü'ye silah doğrulttuğunu gördüm. Cenk, Murat'ın ayağına 3-4 el ateş etti ve ardından 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi." şeklinde ifade verdi.

Müşteki Murat Köylü ise olay anında mekanın kapısında dururken Sakık'ın içeri girdiğini belirtti. Köylü, Cenk Sakık'ın kendisine saldırdığını ve silah sıkarken yere düştüğünü aktardı. "Cenk'in ailesini severim, ama beni öldürmeye teşebbüs etti. Şikayetçiyim." dedi.

Sakık, müşteki Köylü'ye geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra, duruşmanın devamında müşteki avukatı, olayla ilgili detaylı bir bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu isteklerini reddederek sanığın adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Daha önceki iddianamede, Cenk Sakık'ın, 9 Haziran saat 04.00'te bir restoranda güvenlik görevlisi Murat Köylü ile tartışmaya başladığı ve ardından ruhsatsız silahla 6 el ateş ettiği belirtiliyor. Olay sonucunda Köylü yaralanırken, bir diğer çalışan M.C.D. yara almadan kurtulmuştu.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve delil süreçlerinin tamamlanması amacıyla 12 Şubat 2025'e ertelendi.

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