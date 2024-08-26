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Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Tekrar Açıldı

İBB'nin Beyaz Yol projesi kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı, yeniden hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 07:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:05
Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Tekrar Açıldı

Cennet Mahallesi Durağı Yeniden Hizmette

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışmaları çerçevesinde kapatılan Cennet Mahallesi Durağı, 3 günlük bir süreç sonrası tekrar vatandaşların kullanımına açıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

İBB ekipleri, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Cennet Mahallesi Durağı, Beylikdüzü yönünde 23 Ağustos tarihi itibarıyla geçici olarak kapalıydı.

Durağın Açılışı ve Vatandaşların Tepkisi

Yapılan çalışmaların ardından, Cennet Mahallesi Durağı saat 06.00’da yeniden hizmete girdi. Erken saatlerde işe gitmek üzere durağa gelen İstanbullular, Beylikdüzü istikametine giden metrobüslerle seyahat etmeye başladılar.

Yolculukta Yoğunluk Oluştu

Ayrıca, "Beyaz Yol" uygulaması sebebiyle metrobüslerin D-100 kara yoluna çıkması, Ankara yönünde araç yoğunluğuna yol açtı. İBB, sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. İBB, İstanbul'da ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı. Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı. Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışması kapsamında kapatılan Cennet Mahallesi Durağı yeniden kullanıma açıldı. Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

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