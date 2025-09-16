Cennetin Çocukları TRT 1'de Başladı: Gala ve İlk Bölüm İzleyiciyle Buluştu

Cennetin Çocukları gala gösterimiyle ekran yolculuğuna başladı

Umut ve yeniden doğuş temalarını işleyen TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, İstanbul'da düzenlenen gala gösteriminin ardından ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. TRT'den yapılan açıklamada, yapımın İskender'in karanlık geçmişinden sıyrılıp insan-ı kamil olma yolculuğunu sıcak bir aile atmosferinde anlattığı belirtildi.

Gala ve katılımcılar

İstanbul'daki ilk bölüm izlemesine TRT yönetimi, dizi ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. Yapımın tanıtım etkinliği yoğun ilgi gördü ve izleyicilerle buluşmanın heyecanı dikkat çekti.

Yapım kadrosu ve yayın bilgisi

Yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği, senaryosunu Ali Kara'nın kaleme aldığı dizi, her pazartesi 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Oyuncuların değerlendirmeleri

İsmail Hacıoğlu dizide seyircileri bol sürprizlerin beklediğini söyleyerek: 'Herkesin kendi içindeki yolculuğunda değişme sürecini, yolculuk hikayesini anlatan bir senaryomuz var. Biz çok heyecanlıyız, bu akşam seyirciyle karşılaşacağımız için son sözü onlar söyleyecek. Genç oyuncular için müthiş ekip kuruldu, yani okul gibi bir kadroyla çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz ise senaryonun ve hikayenin çok güzel olduğunu belirterek: 'Allah nazardan korusun çok da güzel bir ekibimiz var. Dizide, duvarın o tarafında olanlarla bu tarafında olanların hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki aydır Ayvalık ve civarında çekimler yapıyoruz. Buradan gittikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Özgü Kaya Ayvalık'a dair duygularını şu sözlerle aktardı: 'Ayvalık dokusu ve insanı ile sevgisini şefkatle hissettiğim bir şehir. Ayrıca büyük ustalarla kamera önü, arkası çok iyi bir ekiple çalışmak hepimiz için çok büyük şans. Hikayemiz çok katmanlı ve her karakterde karanlığın ışığa dönüşümünü, iyinin içindeki kötünün dengesini keşfedeceğimiz ve her karakterde farklı uyanış yaşayacağımız bir hikaye. Seyir keyfi yüksek bir proje olduğunu düşünüyorum.'

Melisa Şenolsun da projedeki ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek: 'Düşündürücü ve kıymetli bir hikaye anlatıyoruz. Herkesin yolculuğuyla, insan olma yolculuğuyla alakalı bir hikaye. Bu yolculukta da her karakterin kendi içindeki dönüşümüne şahit olacağız. Ayla da bir tık daha başına buyruk sayılabilecek kendine sığınan bir karakter. Onun da dönüşümünü göreceğiz.' dedi.

Dizinin konusu

Hikâye, İskender'in çocukken hapse düşmesinin ardından karanlık geçmişinden sıyrılıp yeniden doğuşunu ve sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma çabasını merkeze alıyor. İskender'in yolu, Cennet Ana'nın umuduyla kesişince iki karakterin hayatı bambaşka bir yöne doğru şekilleniyor.

Metinde anlatıldığı üzere, çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana (Şebnem Doğruer)'nın dünyası, oğlu Kamil'in kaybolmasıyla altüst olur. Gözleri görmeyen kızı Ayşe ile çiftlikteki işlerin üstesinden gelmeye çalışırken, oğlunu bulmak için tüm umuduyla mücadele eder. Yorgun elleriyle astığı kayıp afişler, acısının en büyük sembolüne dönüşür.

Oyuncu kadrosu

Yapımda ayrıca Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca ve Ecem Çalhan gibi isimler de rol alıyor.

Cennetin Çocukları, umut, kayıp ve dönüşüm temalarını işleyen çok katmanlı bir anlatımla izleyici karşısına çıkıyor; yeni bölümler her pazartesi akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

