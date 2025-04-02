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CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Tel Aviv'de Görüştü

CENTCOM Komutanı Michael Kurilla, Tel Aviv'de İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İran ve Yemen'deki güvenlik meselelerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 02:15
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 02:15
CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Tel Aviv'de Görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Tel Aviv'de İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kurilla ile İsrailli yetkililerin gerçekleştirdiği bu yaklaşık 10 saat süren görüşmelerin ana teması İran ve Yemen'deki İran destekli Husiler oldu. Kurilla'nın bu ziyaretinin, İran'a yönelik bir saldırının habercisi olabileceğine dair ifadeler dikkat çekti.

General Kurilla, geçtiğimiz mart ayında da Tel Aviv'e gelerek, ABD ile İsrail arasındaki askeri iş birliğini tartışmıştı.

Trump'tan İran'a Yönelik Tehditler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart'ta ABD basınına verdiği demeçte, İran ile anlaşmaya varılmaması halinde ülkeyi "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" belirtmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump'ın bu tehdidinin eyleme geçeceğine dair bir inancı olmadığını, ancak olası bir saldırıya karşı güçlü bir yanıt vereceklerini ifade etti.

Yemen'deki Hava Saldırıları

Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Husiler ise ABD ve İngiltere'nin, başkent Sana dahil olmak üzere bazı kentlere yönelik düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını bildirdi.

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