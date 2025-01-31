CENTCOM: Suriye'de El Kaide İle Bağlantılı Huraseddin Örgütü Lideri Öldürüldü

Suriye'de El Kaide İle Bağlantılı Terör Örgütü Lideri Öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava operasyonunda, El Kaide ile bağlantılı olan Huraseddin (Had) örgütünün elebaşılarından Muhammed Salah al-Za'bir'in öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyonun Detayları

CENTCOM'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen bu hassas hava saldırısı, El Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütü içindeki üst düzey üyeleri hedef alıyordu. Saldırının, CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik saldırı planlarını boşa çıkarma ve etkisiz hale getirme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Devam Eden Mücadele

Açıklamada ayrıca, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için mücadelesine devam edeceği belirtildi. Terörist grupların saldırı planlarını etkisiz kılmak için yürütülen bu operasyonların önemi, bölgedeki güvenlik durumunu koruma adına büyük bir öneme sahiptir.