CENTCOM'un Yom Kippur Paylaşımına Tepkiler Patladı

CENTCOM'un Tartışmalı Paylaşımı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yahudilerin kutsal bayramı Yom Kippur'u kutlamak amacıyla sosyal medya platformu X'te bir paylaşımda bulundu. Ancak bu paylaşım, büyük tepkilere yol açtı.

Şofar ile Kutlama

CENTCOM, paylaşımında jüdisch kültürde önemli bir yeri olan koç boynuzundan yapılan Şofar çalgısını kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce yorum alarak tartışmalara neden oldu.

Sosyal Medyada Tepkiler

Yorumlarda, ABD'nin İsrail'e olan destek politikaları sert bir dille eleştirildi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un bu paylaşımını "ihanet" olarak nitelendirirken, ünlü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." sözleriyle dikkat çekti.

Vergi Desteğine Eleştiriler

ABD halkının vergileriyle İsrail'in desteklenmesine karşı olan birçok kişi, CENTCOM'a "Özür dilerim. Siz hangi ülkenin gücüsünüz?" şeklinde sorular yöneltti. Ayrıca, bazı kullanıcılar İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayarak ABD'nin bu suçların bir parçası olmaması gerektiğini vurguladı.

Yom Kippur’un Anlamı

Yom Kippur, Yahudiliğin en kutsal günlerinden biri olup, bağışlanma dilemek için oruç tutan ve sinagoglarda dualar eden insanlar tarafından kutlanır. Bu bayram, herkes için ruhsal arınma ve öz eleştirinin önemli olduğu bir zaman dilimidir.