Cep telefonu fiyatları yarıya düşecek! Erdoğan, gençlere vergisiz telefon talimatını yineledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine vergisiz telefonu ile bilgisayar alma olanağı sağlayan uygulamaya yönelik talimatını yineledi. Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara verdiği talimatla birlikte gençlere verilen sözlerin yerine getirilmesi için geri sayım da başlatıldı.

FİYATLARI YARIYA İNECEK





Yürürlükteki düzenleme ile 50.000 TL'ye kadar olan cep telefonları vergiler hariç yarı fiyatına kadar satın almak mümkün hale gelecek. Uygulamanın örgün öğretimdeki lisans öğrencilerini kapsayacağı, yüksek lisans, doktora ile açık öğretim öğrencilerine geçerli olmayacağı tahmin edilmektedir.

VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

Edinilen bilgiye göre, telefon ve bilgisayar vergi iadesi kampanyasından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, haklarını belirten tek seferlik belge ile mağazalara gidecek. Üniversiteden aldıkları bu belgenin yarı fiyatına telefon ile bilgisayar satın alan öğrenciler ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeyecekler.