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Cep Telefonu ve Taşıt Satışlarına Yeni Taksit Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonları ve taşıt satışlarında taksit sürelerini yeniden düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 08:50
Cep Telefonu ve Taşıt Satışlarına Yeni Taksit Düzenlemesi

Yeni Taksit Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyat aralıklarında gerçekleştirilen yenilenmiş cep telefonları ve taşıt satışları için yeni taksit düzenlemeleri getirdi. Bu düzenlemeler, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasıyla yürürlüğe girdi.

Cep Telefonu Satışları İçin Yeni Taksit Sınırı

Artık, yenilenmiş ürün niteliğinde olan ve fiyatı 25 bin lirayı aşan veya bu nitelikte olmayan, ancak fiyatı 20 bin lirayı geçen cep telefonları için taksit süresi 3 ay ile sınırlandırılmıştır.

Taşıt Satışlarında Taksit Süreleri Belirlendi

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklik, taşıt satışları için taksitlendirme sürelerini de kapsamaktadır. Taksitlendirme, nihai fatura değerine göre aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • Nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıtlar için 48 ay
  • 400 bin liranın üzerinde ve 800 bin lirayı aşmayan taşıtlar için 36 ay
  • 800 bin liranın üzerinde ve 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyen taşıtlar için 24 ay
  • 1 milyon 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındakiler için 12 ay

Ancak, nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerine çıkan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacaktır.

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