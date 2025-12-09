DOLAR
Çerçioğlu, Köşk ve Sultanhisar Muhtarlarıyla Yatırımları Değerlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ve Sultanhisar muhtarlarıyla yatırım, proje ve hizmetleri değerlendirerek talepleri dinledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:20
Çerçioğlu, Köşk ve Sultanhisar Muhtarlarıyla Yatırımları Değerlendirdi

Başkan Çerçioğlu, Köşk ve Sultanhisar muhtarlarıyla bir araya geldi

Yatırımlar, projeler ve mahalle talepleri masaya yatırıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda ilçelerde yürütülen yatırımlar, planlanan projeler ve devam eden hizmetler değerlendirildi.

Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, İl Başkan Yardımcıları Kerim Toker, Hüseyin Pekgüzel ve İsmail Hakkı Eser, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Bünyamin Kahraman, Sultanhisar İlçe Başkanı Ensar Selçuk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile kurumların il temsilcileri katıldı.

Başkan Çerçioğlu, mahalle muhtarlarının taleplerini ve görüşlerini dinledi; Aydın'ın tüm ilçelerinde yatırımların, çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

Toplantıdan memnuniyet duyduklarını belirten muhtarlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

