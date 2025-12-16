DOLAR
Çerkezköy'de Narkotik Operasyonu: Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Çerkezköy'de Narkotik ekiplerinin operasyonunda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi; 24 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:07
Çerkezköy Emniyeti'nden kapsamlı denetim ve operasyon

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetim ve operasyonlarda bulunan maddeler arasında 10,6 gram eroin, 126 adet galara hap, 7 adet satışa hazır halde skunk, 3 adet lyrica hap, 20 adet farklı boyutlarda peçeteye emdirilmiş A-M maddesi, 5,72 gram esrar ve 0,5 gram taş kokain yer aldı.

Operasyonlar kapsamında toplam 24 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

