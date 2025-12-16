Çerkezköy'de Narkotik Operasyonu: Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Çerkezköy Emniyeti'nden kapsamlı denetim ve operasyon
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denetim ve operasyonlarda bulunan maddeler arasında 10,6 gram eroin, 126 adet galara hap, 7 adet satışa hazır halde skunk, 3 adet lyrica hap, 20 adet farklı boyutlarda peçeteye emdirilmiş A-M maddesi, 5,72 gram esrar ve 0,5 gram taş kokain yer aldı.
Operasyonlar kapsamında toplam 24 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAPILAN UYGULAMALARDA ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.