Çerkezköy'de patlayan su borusu: Vatandaş aracını fışkıran suyla yıkadı

Fışkıran suyu fırsat bilen sürücü, yolda defalarca geçerek aracını temizledi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir su borusu patladı. Patlama sonrası yola yoğun miktarda su akarken, sokakta büyük su birikintileri oluştu.

Olay yerinde dikkati çeken bir görüntü kaydedildi: Bir vatandaş, akan suyu fırsat bilerek aracını defalarca suyun içinden geçirip aracını yıkadı. Bu anlar çevredeki kameralarca görüntülendi.

Görüntülerde, sürücünün suyu kullanarak aracını temizlediği ve yolda oluşan su birikintilerinden tekrar tekrar geçtiği görülüyor. Öte yandan, patlayan su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.

Yaşanan olay, hem altyapı sorunlarına hem de vatandaşların beklenmedik tepkilerine dair dikkat çekici bir kare oluşturdu.

