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Çerkezköy'deki Fabrikada Yangın: Müdahale Sürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik üretim tesisi yangınında acil müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:43
Çerkezköy'deki Fabrikada Yangın: Müdahale Sürüyor

Çerkezköy'de Yangın Alarmı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir plastik madde üretim fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Olayın ardından fabrika çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne hızlı bir şekilde yangın ihbarında bulundu.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alınarak fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı. Ayrıca, vatandaşların güvenliği açısından bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Çevre Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Çevredeki evlere yangının sıçramaması için ek güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Olay yerine yakın bölgelerden de itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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