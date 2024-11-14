CerModern, Astim Kolektifi'ni Ağırlıyor: Sanayi ve Çevresel Etkilerle Biçimlenen Çağdaş Sanat Sergisi

CerModern, Astim Kolektifi'ni Ağırlayacak

CerModern, 16 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında, Astim Kolektifi'nin hazırladığı sergiye ev sahipliği yapacak. Bu sergi, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışını yansıtacak.

Serginin Detayları

CerModern’den yapılan açıklamada, Çanakkale Bienali'nde dikkat çeken Astim Kolektifi'nin eserlerinin sergileneceği belirtildi. Sergide, Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaotu, Mustafa Akkaya, Berkin Günsay ve Erdal Duman gibi sanatçıların eserleri yer alacak.

Sanayi ve Çevresel Etkilerle Biçimlenen Sanat Anlayışı

Sergi, sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen çağdaş sanat anlayışını, dijital medya, sanal gerçeklik teknolojileri ve ileri dönüşüm ile harmanlayarak ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor. Açıklamada, kolektifin başarısının temelinde, sanayinin merkezi olan bölgelerdeki çevresel ve toplumsal etkilere duyarlı yaklaşımı olduğu vurgulandı.

Dijital Medya ve Sanal Gerçeklik

Astim Kolektifi, çağdaş sanatın dinamik unsurlarına, özellikle dijital medya ve sanal gerçeklik teknolojilerine odaklanarak endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştürüyor. Bu sanat anlayışı, izleyiciyi sadece gözlemci değil, aynı zamanda aktif bir katılımcı olmaya davet ediyor.

Kamusal Sanat ve Toplumsal Sorumluluk

Açıklamada, "Astim Kolektifi eserleri, dijital ortamlar ve teknolojilerin sunduğu etkileşimli olanakları kullanarak, bireylerin yaşadığı çevreyle ilişkisini sorgulayan, kamusal alanda anlam bulan sanatsal projeler üretiyor. Bu projeler, izleyiciyi sanatla daha doğrudan bir deneyime yönlendiriyor ve toplumsal ile çevresel sorumlulukları yeniden tartışmaya açıyor" ifadeleri yer aldı.

CerModern'in Hedefi

CerModern, bu sergi ile çağdaş sanatın sınırlarını genişleten ve toplumsal farkındalık oluşturan bir deneyim alanı sunmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.