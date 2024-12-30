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CerModern'de ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın Sergisi Açılıyor

Ali Teoman Germaner'in eserleri, 4 Ocak'ta CerModern'de sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:54
CerModern'de ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın Sergisi Açılıyor

Ali Teoman Germaner'in ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın Sergisi

Urak Fidan'ın küratörlüğünde düzenlenen "ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın" sergisi, ünlü sanatçı Ali Teoman Germaner'in 1950'lerden günümüze uzanan eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 4 Ocak Cumartesi günü CerModern'de kapılarını açıyor.

Sergi Süresi ve İçeriği

CerModern tarafından yapılan açıklamalara göre, sergi, 4 Ocak 2025 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. Sergide, Germaner'in zaman ve bellek üzerine olan görsel düşünceleri; heykeller, resimler, baskılar, özgün "ALOŞNAME" desenleri ve Reotek işbirliğiyle gerçekleştirilen multimedya yerleştirmesi ile izleyicilere sunulacak.

ALOŞNAME Desenleri ve Konuk Sanatçılar

Sergi süresince, ALOŞNAME desenleri, Tanıl Bora, Nilüfer Erdem, Lale Müldür, Alexander Dawe, Birgül Oğuz ve Celal Üster gibi farklı disiplinlerden sanatçıların evlerinde sergilenecek.

Küratör Fidan'ın Açıklamaları

Küratör Urak Fidan, sergiye dair şunları vurguluyor: "Sergi, artık hiç de düşsel olmayan kayıp bir zamandaki uygarlığın izlerini taşıyor. Bir zamanlar, bu uygarlığın yaratıcılarının, mevcut duruma düşmüş varlıkların, bize iletmek istediği mesaj, geçmişin katı değişmezliğinde değil, ortak yazgımızın devingen, yaratıcı ve taşıyıcı gücünde saklanıyor."

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