DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Çernobil'deki yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiğini ve yangına yol açtığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:23
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama

Çernobil Nükleer Santrali'nde Dron Saldırısı Gerçekleşti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiğini ve bunun sonucunda yangın çıktığını açıkladı.

Gece Geç Saatlerde Patlama Meydana Geldi

UAEA'nın X hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1986'da yaşanan nükleer kazadan sonra inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında gece geç saatlerde patlama meydana geldi. Ukraynalı yetkililer, saldırının koruyucu kapsüle yapıldığını ve bu durumun yangına yol açtığını ajansa iletti.

Yangına Müdahale Edildi

Patlamanın ardından itfaiye birimlerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. Ancak, dron saldırısının kapsülün iç kısmına herhangi bir zarar vermediği, böylece reaktör içindeki ve dışındaki radyasyon seviyelerinin normal seyrini koruduğu bildirildi.

Ölen veya Yaralanan Yok

UAEA tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan kimsenin bulunmadığına vurgu yapıldı. Ajansın müfettişleri, durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

UAEA Başkanı'nın Değerlendirmesi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'deki bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki artan askeri faaliyetlerin, her iki santralin nükleer güvenlik risklerini sürdürdüğünü vurguladı. Grossi, 'Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda olmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
4
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
5
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Down Sendromlu Yusuf'un Kalp Delikleri 2 Ameliyatla Kapandı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor