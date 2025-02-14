Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama

Çernobil Nükleer Santrali'nde Dron Saldırısı Gerçekleşti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülüne dron isabet ettiğini ve bunun sonucunda yangın çıktığını açıkladı.

Gece Geç Saatlerde Patlama Meydana Geldi

UAEA'nın X hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1986'da yaşanan nükleer kazadan sonra inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında gece geç saatlerde patlama meydana geldi. Ukraynalı yetkililer, saldırının koruyucu kapsüle yapıldığını ve bu durumun yangına yol açtığını ajansa iletti.

Yangına Müdahale Edildi

Patlamanın ardından itfaiye birimlerinin hemen müdahale ettiği belirtildi. Ancak, dron saldırısının kapsülün iç kısmına herhangi bir zarar vermediği, böylece reaktör içindeki ve dışındaki radyasyon seviyelerinin normal seyrini koruduğu bildirildi.

Ölen veya Yaralanan Yok

UAEA tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen veya yaralanan kimsenin bulunmadığına vurgu yapıldı. Ajansın müfettişleri, durumu yakından takip etmeye devam ediyor.

UAEA Başkanı'nın Değerlendirmesi

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'deki bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki artan askeri faaliyetlerin, her iki santralin nükleer güvenlik risklerini sürdürdüğünü vurguladı. Grossi, 'Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda olmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.