Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Battı

Çeşme Açıklarında Düzensiz Göçmen Faciası

İzmir'in güzel ilçesi Çeşme açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik botun battığı bildirildi. Olay sırasında 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, kaybolan 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Olayın Gelişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaabdullah Burnu açıklarında meydana gelen olay sonrası bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter yönlendirdi. Ekipler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG-Alanya gemisiyle koordineli bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kurtarılan gemiciler, güvenli bir şekilde karaya ulaştırılırken, kaybolan kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayın büyüklüğü, bölgedeki düzensiz göçmen sorununun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.