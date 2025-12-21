Çeşme’de Ahmet Faik Tütüncüoğlu askeri törenle uğurlandı

Çeşme’nin eski Belediye Başkanı Ahmet Faik Tütüncüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay Ahmet Faik Tütüncüoğlu (88), 20 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Tütüncüoğlu için Çeşme Belediyesi önünde düzenlenen askeri törenle son görev yerine uğurlandı.

Tören ve cenaze süreci

Türk bayrağına sarılı naaşı askeri tören için Çeşme Belediyesi önüne getirilen Tütüncüoğlu için tören düzenlendi. 1989–1994 ve 1999–2014 yılları arasında dört dönem Çeşme Belediye Başkanlığı yapan Tütüncüoğlu, toplamda 20 yıl bu görevde kaldı.

Törenin ardından dualar okundu, helallik alındı ve Hacımemiş Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip naaşı Çakabey Mezarlığına defnedildi.

Eğitimi, hizmeti ve aileden söz

Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu olan Tütüncüoğlu, TSK’da uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli oldu. Tören sırasında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gerçekten yerel yönetimlerde bir marka, bir miras bıraktı. Çeşme Belediyesi olarak kendisinin bu topraklara verdiği hizmetlerden ötürü daima minnettar olacağız. Memleket olarak ondan razıyız" ifadelerini kullandı.

Kızı Pelin Tütüncüoğlu ise babasının son yıllardaki en büyük arzusunun yeniden Çeşme’de yaşamak olduğunu belirterek, "Gerçekten bir Çeşme sevdalısıydı. Şimdi de istirahatini çok sevdiği Çeşme’de tamamlayacak" dedi.

Törene katılanlar

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel çelenk gönderirken; katılımcılar arasında Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Muhittin Dalgıç, Alaçatı Belediyesi önceki dönem Başkanı Remzi Özen, Çeşme Belediyesi önceki dönem Başkanı Ekrem Oran, Güzelbahçe Belediyesi önceki dönem başkanı Hülya Yarbuz, CHP eski milletvekilleri Alaaddin Yüksel ve Mehmet Ali Susam, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın, Tütüncüoğlu ailesi, sevenleri, protokol üyeleri ile çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcisi ile vatandaş yer aldı.

