Çeşme'de Jandarma Operasyonu: 40 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Olayın Detayları

İzmir’in Çeşme ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol denetimi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyonu gerçekleştiren birim olarak Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı bildirildi; soruşturma sürüyor.

