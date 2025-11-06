Çeşme'de Jandarma Operasyonu: 40 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Çeşme'de jandarma, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı; göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:21
Çeşme'de Jandarma Operasyonu: 40 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Çeşme'de Jandarma Operasyonu: 40 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Olayın Detayları

İzmir’in Çeşme ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol denetimi sırasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör tespit edildi.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyonu gerçekleştiren birim olarak Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı bildirildi; soruşturma sürüyor.

YOL DENETİMİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA, AFGANİSTAN VE FİLİSTİN UYRUKLU 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1...

YOL DENETİMİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA, AFGANİSTAN VE FİLİSTİN UYRUKLU 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE 1 ORGANİZATÖR SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
4
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova'da Test Edildi
5
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
6
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
7
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu