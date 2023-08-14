Çeşme'de mekana rezervasyonsuz girmeye çalışan 2 kişi engellenince dehşet saçtılar!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, rezervasyon olmadığı için eğlence yerine alınmaları engellenen 2 zanlı, mekanın önünde tabancayla ateş etti. Olayda müşteriyi bekleyen bir taksici yaralandı.