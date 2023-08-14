Çeşme'de mekana rezervasyonsuz girmeye çalışan 2 kişi engellenince dehşet saçtılar!
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, rezervasyon olmadığı için eğlence yerine alınmaları engellenen 2 zanlı, mekanın önünde tabancayla ateş etti. Olayda müşteriyi bekleyen bir taksici yaralandı.
İzmir'in en ünlü turistik mekanı Çeşme'de korkunç bir olay yaşandı. Sakarya Mahallesi'nde bulunan Ayayorgi koyunun yakınlarında bulunan bir eğlence mekanına rezervasyonsuz girmek isteyen 2 kişi, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
İşletmenin yetkilileriyle kavgaya tutuşan zanlılar, yanlarında bulundurdukları silahları çıkararak etrafa ateş etmeye başladılar.
Bu sırada taksici F.G. kulübün önünde müşteri bekliyordu. Talihsiz taksici çıkan olayda omuzundan yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralı taksiciyi ambulansa alarak hastaneye kaldırıken, olayın ardından otomobille kaçan 2 zanlıyı yakalamak için polis ekiplerince başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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