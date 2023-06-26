  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Çeşme'de Tuvalet Ücreti 50 TL

Çeşme'de Tuvalet Ücreti 50 TL

Yayınlanma:
Çeşme'de Tuvalet Ücreti 50 TL
Çeşme'de bir sosyal medya kullanıcısı, tuvalet ücretinin 50 TL olduğunu paylaştı. Aynı mekanda serpme kahvaltıya 4 kişi bin 200 TL ödediklerini belirten kullanıcının paylaşımı, vatandaşların tepkisini çekti.

Çeşme'de Tuvalet Ücreti 50 TL

Yazın gelmesi ile dolup taşan Çeşme'nin, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla da yaklaşık 1 milyon vatandaşı ağırlaması bekleniyor. Daha önce müzik dinleme parası ve 'fake müşteri' gibi olaylarla gündem olan ünlü tatil merkezi Çeşme, bu defa de tuvalet ücreti ile konuşulmaya başlandı. Bir sosyal medya kullanıcısının hazırlamış olduğu paylaşımda tuvalet ücretinin 50 TL olduğu görünce bunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yorum yaparak tepkilerini gösterdiler. Söz konusu paylaşımda 'Az önce çektim konum Çeşme' ifadeleri bulundu.

Serpme Kahvaltı Bin 200 TL

Ünlü tatil merkezi Çeşme'deki 50 TL olan tuvaleti paylaşan sosyal medya kullanıcısı aynı mekandan bir paylaşım daha yaptı. O paylaşımda kahvaltı fiyatı dikkatleri çekti. 'Aynı mekanda serpme kahvaltıya 4 kişi bin 200 TL ödedik. Çeşme çok ilginç bir yer' diye konuştu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Bugünden itibaren ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Bugünden itibaren ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı
229 Afgan Göçmen Sınır Dışı Edildi
229 Afgan Göçmen Sınır Dışı Edildi
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor
İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
40-41-42-43 yaşında emeklilik müjdesi! 1800 3600 5000 günden erken emeklilik hakkı doğuyor
40-41-42-43 yaşında emeklilik müjdesi! 1800 3600 5000 günden erken emeklilik hakkı doğuyor
Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor
Türkiye, Tahıl Koridoru ile 44 Ülkede Taşımacılıkta Önemli Rol Oynuyor
Cancri Jewelry davasında İstinaf Mahkemesi kararını bozdu
Cancri Jewelry davasında İstinaf Mahkemesi kararını bozdu