Çetin Orkun Özeller’e Beraat, Hakaretten Adli Para Cezası

MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan emekli albay Özeller, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan beraat etti; hakaret suçundan adli para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:24
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Emekli Albay Çetin Orkun Özeller için mahkeme kararını açıkladı.

Duruşmada neler yaşandı

Duruşmaya tutuklu sanık Özeller ile taraf avukatları katıldı. Seyirci sıralarında Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Milletvekili Ümit Dikbayır ve çeşitli partilerden çok sayıda kişi yer aldı.

Savunmasında Özeller, paylaşımlarını eleştiri kapsamında savunarak, "Bu paylaşımları, anayasal hakkım olan eleştiri niteliğinde yaptım. Beraatımı talep ediyorum. Hukuk herkese eşit uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı. Özeller savunmasında ayrıca PKK ve ilgili tarihsel iddialara ilişkin görüşlerini aktardı.

Cumhuriyet Savcısı ve talepler

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve tahliye talep ederken, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraat talep etti. Sanık ve avukatları tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme, sanık Çetin Orkun Özeller'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraat ettiğine; "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise adli para cezasına ve bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianamedeki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde müşteki olarak Devlet Bahçeli, şüpheli olarak Çetin Orkun Özeller yer aldı. İddianamede sosyal medya hesabının Özeller tarafından kullanıldığı, Özeller’in hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu beyan ettiği, hakaret kastı bulunmadığını söylediği belirtildi.

İddianamede, Özeller’in paylaşımlarıyla bir kesimi aşağıladığı ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla; "zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplamda 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

EMEKLİ ALBAY ÖZELLER (ARŞİV)

