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Ceuta'da Düzensiz Göçmen Akını ve Güvenlik Müdahalesi

Ceuta'da düzensiz göçmenlerin yoğun akını güvenlik güçlerinin müdahalesine neden oldu, yaralanmalar yaşandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:45
Ceuta'da Düzensiz Göçmen Akını ve Güvenlik Müdahalesi

Ceuta'da Düzensiz Göçmenlere Müdahale

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından biri olan Ceuta'da, Fas sınırında meydana gelen düzensiz göçmen akını son üç gecedir devam ediyor. Bu durum, hem gerilime hem de yaralanmalara neden oldu.

Göçmen Grupları Sınırı Aşmaya Çalıştı

Tarajal bölgesinde, yaklaşık 100 kişilik gruplar halinde Fas tarafından İspanya'ya geçmeye çalışan göçmenler, genellikle çocuk ve gençlerden oluşmakta. Hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçleri, bu gruplara müdahale etti.

Tazyikli Su ve Taşlı Çatışma

Fas güvenlik güçleri, göçmenlerin dikenli telleri aşmasını engellemek için tazyikli su kullanırken, göçmenler de güvenlik personeline taş atarak karşılık verdi. Bu olaylar sonucunda bazı göçmenlerin hafif yaralandığı ve gözaltına alınanların olduğu bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İspanya hükümeti, Ceuta'da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve gerekirse Tarajal sınır kapısının belirli aralıklarla kapatılabileceğini açıkladı. İspanyol basınında yer alan yorumlarda, göçmenlerin sosyal medyadan oluşturduğu koordineli mesajlaşmanın dikkat çekici olduğu vurgulandı.

Fas'ta Yüksek İşsizlik Oranı

Fas'ta genç nüfus için işsizlik oranının %35'e kadar yükselmiş olması, Arap ve Kuzey Afrikalı göçmenlerin bu kadar kalabalık bir grup halinde, birlikte hareket etmesinin nedenleri arasında gösteriliyor.

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