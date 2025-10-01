Cevdet Yılmaz: 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda Gazi Meclis'in Öncelikleri

Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nda refah, adalet, kalkınma ve birlik için atılacak adımlara vurgu yaptı; üç öncelik belirledi.

Cevdet Yılmaz'tan 28. Dönem 4. Yasama Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışıyla ilgili değerlendirmesinde, Gazi Meclis'in milletin beklentilerini karşılayacak kararlar alacağına dair inancını dile getirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle demokratik hukuk devletinin temel direği ve milletin ortak aklının güçlü temsil makamı olan TBMM'nin yeni yasama yılına girdiğini belirtti.

Yılmaz'ın vurguladığı ana hedefler

Yeni yasama yılıyla birlikte Gazi Meclis'in, milli iradenin tecelligahı olarak ülkenin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler üzerine çalışmaya başlayacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yasama yılında da Gazi Meclisimizde milletimizin refahını artıracak, adaleti güçlendirecek, kalkınmamıza ivme kazandıracak, birlik ve beraberliğimiz için çok önemli adımların atıldığı kararların alınacağına inanıyorum."

Yılmaz, özellikle üç alanda milletin beklentilerinin karşılanmasını temenni etti:

- Yapısal reformlar: Ülkemizin kalkınma sürecine güç katacak yapısal reformların hayata geçirilmesi.

- Terörsüz Türkiye süreci: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi.

- Yeni anayasa: Milletimizin demokratik, sivil ve katılımcı yeni bir anayasayla buluşturulması.

Son olarak Yılmaz, başta TBMM Başkanımız ve milletvekilleri olmak üzere tüm TBMM mensuplarına verimli, yapıcı ve hayırlı bir yasama yılı dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

