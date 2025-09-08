Cevdet Yılmaz açıkladı: 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2028 Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Yılmaz, programın Türkiye ekonomisini hem bugünün ihtiyaçlarına hem de "Türkiye Yüzyılı"nın fırsatlarına hazırlayacağını vurguladı.

İstihdam politikaları

Yılmaz, istihdamın 4 temel öncelik etrafında şekilleneceğini belirtti: güvenceli esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, işgücüne katılım oranlarının güçlü şekilde artırılması, beceri uyumunun güçlendirilmesi ve atıl işgücünün üretken istihdama yönlendirilmesi. Uzaktan, hibrit ve proje bazlı çalışma modellerinin sosyal taraflarla istişareyle düzenleneceğini söyledi.

Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere katılımda güçlük yaşayanlar için hedefli programlar devreye alınacak. Yılmaz, "Kadın istihdamı açısından erişilebilir bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması"nın öncelikli adımlar arasında olduğunu ve kreş konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla bir genelge yayınlandığını hatırlattı.

Müfredatlar, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla iş dünyasıyla birlikte yeniden tasarlanacak; mesleki ve teknik eğitimde işbaşı uygulamaları ve staj imkanları genişletilecek, atıl işgücünün üretime kazandırılması için çok yönlü politikalar uygulanacak.

Fiyat istikrarı

Yılmaz, bu dönemde fiyat istikrarının ana odak olduğunu belirterek, kalıcı tek haneli enflasyon hedefine ulaşmak için üç eksenden politika uygulanacağını söyledi. Birinci öncelik makroekonomik politika eşgüdümü; para, maliye ve gelir politikalarının uyum içinde yürütülmesi olacak.

İkinci eksen, arz yönlü politikalarla üretim kapasitesini artırmak; tarım, gayrimenkule, perakende ve enerji gibi alanlarda gıda ve sosyal konuta özel önem verilecek. Yılmaz, sosyal konut projesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın program açıklamasına dikkat çekti.

Üçüncü olarak yönetilen fiyatların hedeflerle uyumu gözetilecek ve dezenflasyon süreci para politikası ile arz tedbirlerinin eşgüdümüyle desteklenecek.

Makrofinansal istikrar

Makrofinansal istikrarın kalıcı fiyat istikrarının destekçisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türk lirası mevduatın payının artırılması ve vadesinin uzatılmasına yönelik politikalar ile kredi gelişiminin takip edileceğini, reel sektör finansmanı yoluyla para politikasının destekleneceğini bildirdi.

Bankacılık düzenlemeleri uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilecek; banka dışı finansal sektör, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik düzenlemeler sürdürülüyor. Sermaye piyasaları derinleştirilecek, yeni ürünler geliştirilecek, katılım finansı ve dijital sigortacılık mevzuatı güçlendirilecek.

Yılmaz ayrıca yeşil finans stratejisi, sürdürülebilir borçlanma araçları ve finansal teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Ödemeler dengesi ve ihracat

Ödemeler dengesini kalıcı şekilde güçlendirmek için ihracatta ürün ve pazar çeşitliliği artırılacak; teknoloji yoğun, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına uygun maliyetli finansman sağlanacak. Hedef, mal ihracatında 300 milyar doları aşan düzeye ulaşmak ve bunu 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile desteklemek.

Enerjiden kritik madenlere kadar arz güvenliği güçlendirilecek; Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi olma adımları hızlanacak. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinde düzenleyici çerçeve, hukuki ve dijital altyapı güçlendirilecek, izin ve ruhsat süreçleri dijitalleştirilecek.

Kamu maliyesi ve sosyal politikalar

Kamu maliyesinde temel öncelik mali disiplinin korunması ile etkililik ve verimliliğin artırılması olacak. Harcamalarda etkinlik, tasarruf ve gereksiz harcamaların tasfiyesi üzerinde durulacak.

Afetlere dayanıklı yapının finansmanı için kentsel dönüşüm hızlandırılacak ve afet sigortası yaygınlaştırılacak. Kayıt dışılıkla mücadelede yapay zeka ve büyük veri kullanılacak; vergi kayıp ve kaçakları azaltılacak ve dijital denetim araçları yaygınlaştırılacak.

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği için prim tabanı genişletilecek, yeni nesil çalışma biçimlerine uygun düzenlemeler yapılacak ve sağlık harcamalarında etkinlik artırılacak.

Programın genel mesajı

Yılmaz, programın kapanışında şu ifadeyi kullandı: "Yeni OVP döneminde hayata geçireceğimiz politikalar ve reformlar, Türkiye ekonomisini sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın fırsatlarına da hazırlayacaktır." Ekip ruhu, koordinasyon ve Cumhurbaşkanı liderliği vurgulanarak OVP'nin ülkeye hayırlı olması temenni edildi.

Yılmaz, OVP hazırlık sürecine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere tüm taraflara teşekkür etti.