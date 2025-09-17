Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes ve Bakanları 64. Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, idamlarının 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:40
Anma mesajı

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Millet iradesinin gasp edildiği 27 Mayıs darbesinin ardından, cunta mahkemelerinin yargılamalarıyla idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, saygı ve rahmetle anıyorum."

