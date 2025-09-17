Cevdet Yılmaz, Adnan Menderes ve Bakanları 64. Yılında Andı
Anma mesajı
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Millet iradesinin gasp edildiği 27 Mayıs darbesinin ardından, cunta mahkemelerinin yargılamalarıyla idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, saygı ve rahmetle anıyorum."