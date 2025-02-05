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Cevdet Yılmaz, AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile uluslararası güvenlik konularını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:40
Cevdet Yılmaz, AGİT PA Başkanı Pia Kauma ile Görüştü

Cevdet Yılmaz, AGİT PA Başkanı Pia Kauma’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ve AGİT PA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Yılmaz, toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parlamenter diplomasi, günümüzün hızla değişen uluslararası güvenlik ortamında her zamankinden daha kritik bir role sahiptir." dedi.

Ayrıca, AGİT coğrafyasındaki gelişmeleri değerlendirirken, kapsayıcılığın korunmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Çalışma usullerinin zarar görmemesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl AGİT PA Sonbahar Oturumu’na Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Ev sahipliğini yapacağımız bu toplantının, bölgesel ve küresel güvenliğe dair yapıcı bir diyalog ortamı oluşturacağına inanıyoruz," dedi. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, Kauma’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma (solda) ve AGİT PA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağda) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma (solda) ve AGİT PA Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'u kabul etti.

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