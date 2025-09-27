Cevdet Yılmaz Ankara'da Malatyalı İş İnsanlarıyla Buluştu — Yatırım ve İstihdama Vurgu

Cevdet Yılmaz Ankara'da Malatyalı İş İnsanlarıyla Buluştu

MİAD 1. Yıl Programında yatırım ve istihdam vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkentte Malatyalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Ankara Şubesi 1. Yıl Programı"na katıldığını bildirdi.

Yılmaz, toplantıda Malatya'nın hayırsever iş insanları ve Malatyalılarla, MİAD ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Başkentimize değer katabilecek fikir ve çalışmaları Malatyalı kardeşlerimizle değerlendirdik, görüşlerini aldık. Zirai don nedeniyle bu sene kayıplar yaşayan çiftçilerimizi desteklerken, 6 Şubat'taki deprem felaketinden etkilenen Malatya'nın ve tüm bölgenin yeniden inşasına devam ediyoruz."

Yılmaz, ayrıca toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürebilmek için iş dünyamızla istişare halinde elverişli bir ortamın kurulmasına büyük önem veriyoruz."

Programın düzenlenmesinde emeği geçen MİAD ve katılan Malatyalı iş insanlarına teşekkür eden Yılmaz, bu tür istişarelerin yatırım ve bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.