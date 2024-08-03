Cevdet Yılmaz, Beşiktaş'ın Süper Kupa Zaferini Kutladı

Cevdet Yılmaz Beşiktaş'ı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ı kutladı.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalini kazanarak şampiyon olan Beşiktaş'ı, taraftarlarını ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyor, 2024-2025 sezonunda takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın Başarısı

Bu zafer, Beşiktaş'ın yeni sezondaki iddialı duruşunu pekiştirirken, taraftarlar arasında da büyük bir coşku yarattı.