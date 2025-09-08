Cevdet Yılmaz: 'Çelik Kubbe Odağımızda' — OVP ile Ekonomi ve Savunma Öncelikleri

Cevdet Yılmaz, OVP Açıklamasının Ardından Soruları Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, ekonomik görünüm ve öncelikli politika alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon, Büyüme ve Ekonomik Güven

Yılmaz, enflasyonun düştüğü ve öngörülebilirliğin arttığı bir ortamın büyüme için elverişli olduğunu belirterek, bunun yatırım ortamının iyileştiği ve ekonomik güvenin pekiştiği anlamına geldiğini söyledi. "Enflasyonla büyüme arasında bir çelişki bulunmadığı"nı ifade eden Yılmaz, Türkiye tarihindeki düşük enflasyon dönemlerinde sürdürülebilir ve yüksek büyümelerin görüldüğüne dikkat çekti.

Yılmaz, büyüme performansına ilişkin olarak şunları kaydetti: "Büyüme performansında 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 gibi yüksek bir oran gözüküyor ama burada baz, mevsim ve takvim etkileri var. Yıl geneline bakıldığında yüzde 3,3'lük büyüme ve enflasyon hedeflerimizde oldukça tutarlı bir büyüme performansı ortaya koyduk. Daha önce yüzde 4 demiştik ama bu dönemde küresel büyüme geçen yıl yapılan uluslararası tahminlerin altında... Büyümemiz yüzde 3,3 ama bu hiç küçümsenecek bir rakam değil."

Kur Hesabı ve Dalgalı Kur Rejimi

Dalgalı kur rejimi uygulandığını anımsatan Yılmaz, kur seviyesinin piyasanın arz-talep koşullarınca belirlendiğini vurguladı. Spekülatif hadiseler veya manipülasyonlar olduğunda ilgili kurumların müdahale ettiğini belirten Yılmaz, orta vadeli kur hesabı yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

"Orta vadede tersine mühendislikle arkadaşlarımız bir kur hesabı yapıyorlar. Halbuki biz Orta Vadeli Program'da bir tahmin kullanmıyoruz, bir hesap yöntemi kullanıyoruz. ... Kısa vadeli olarak 2025 sonuna ilişkin döviz kuru tahminlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını referans alıyoruz. Ondan sonraki yıllar için program dönemi varsayımları ise dolar kurunda herhangi bir reel değerlenme veya reel değer kaybı olmayacağını varsayan, yıllık ortalamada sıfır reel değerlenme kuralına göre hesaplıyoruz."

Deprem Harcamaları ve Mali Alan

Deprem harcamalarının azalmasıyla mali alanda bir rahatlama olacağını kaydeden Yılmaz, ancak harcamaların 2026 ve 2027'de de devam edeceğini vurguladı: "Hak sahiplerine konutlarını teslim etmekle deprem harcamaları bitmiyor. Daha büyük bir yıkım oldu hak sahipliğinin ötesinde. İlave birtakım inşaatlar, altyapılar var."

Yılmaz, açılacak mali alanın öncelikle sosyal konut ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda değerlendirileceğini belirtti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal konut hazırlıklarına işaret etti.

Savunma Sanayisi: Çelik Kubbe ve Öncelikler

Yılmaz, tüm dünyada savunma harcamalarının artış trendinde olduğuna dikkat çekerek, NATO hedeflerine atıfta bulundu. Türkiye'nin savunma sanayisinde yaşanan dönüşümü vurguladı: "Yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üstüne çıktı. Önümüzdeki dönemde de savunma sanayisi başta olmak üzere caydırıcı kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Çelik Kubbe, odağımızdaki bir proje olacak."

Yılmaz, hava savunma sistemleri, caydırıcı sistemler ve dronlar gibi alanların öncelikli olacağını belirterek, savunma sanayisinin güvenlik, bağımsızlık ve ekonomik-sosyal refah açısından üç temel faydasına vurgu yaptı. Ayrıca savunma sanayisinin ihracatta ve nitelikli istihdamda önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Büyüme Potansiyeli ve Yapısal Öncelikler

Toplam faktör verimliliğinin (TFV) artırılmasının temel mesele olduğunu söyleyen Yılmaz, bu yıl büyümede TFV artışının etkisini gördüklerini belirtti. Gelecek dönemde rekabetçi ortam, kurumsal yapılar, dijitalleşme, beşeri sermaye ve mesleki eğitime yatırımlarla potansiyelin yükseltileceğini ifade etti.

Yılmaz, önceliklendirilen beş alanı şöyle sıraladı: beşeri sermaye, gıda, sosyal konut, enerji ve lojistik. Bu alanlardaki çalışmaların enflasyonla mücadeleye katkı sunacağını ve büyüme perspektifini güçlendireceğini söyledi. AR-GE, yenilik ve girişimciliğe devam edilecek yatırımların büyüme potansiyelini artıracağını ekledi.

İşsizlik ve Atıl İş Gücü

Yılmaz, işsizlik oranlarının uzun süredir tek haneli olduğunu belirterek, bu yıl için tahmin edilenin altında bir performans olduğunu aktardı: "Biz bu yıl için yüzde 9'un üzerinde diye tahmin etmiştik ama şu anda yüzde 8,5'ler civarında bekliyoruz. Dönem sonunda da 2005'te bugünkü işsizlik serimizin oluşmaya başladığı yıldan itibaren ilk defa yüzde 8'in altını görmüş olacağız."

OVP'de ilk kez kapsamlı ele alınan atıl iş gücüne ilişkin politikalara değinen Yılmaz, bakım ve kreş hizmetlerinin geliştirilmesi, kadınların iş gücüne katılımının kolaylaştırılması ile mesleki eğitimin ön plana çıkarılmasının atıl iş gücünü azaltmada etkili olacağını söyledi. Bölgesel olarak Doğu ve Güneydoğu'da mesleki eğitimin önemine dikkat çekti.

Not: Haber, Yılmaz'ın OVP sunumu ve sonrasındaki basın açıklamalarına dayanmaktadır.

