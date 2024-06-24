Cevdet Yılmaz, Cezayir'de 55. Uluslararası Fuar'ın açılışında Türk firmalarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törende Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da hazır bulundu.



DEVLET BAKANLARI DA TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Açılış törenine, Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Türk heyeti, fuarın Türk firmaları için önemini vurgulayan bir mesaj verdi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türk savunma sanayi başta olmak üzere, fuara katılan Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindekiler, Türk şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Ticaret Bakanı Bolat da eşlik etti. Türk firmalarının Cezayir'deki potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılan bu ziyaret, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak adımlar olarak değerlendirildi.



Ziyaretin ardından Huari Bumedyen Havalimanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi tarafından düzenlenen törenle uğurlandı. Yılmaz'ın ziyareti, Türkiye ile Cezayir arasındaki diplomatik ilişkilerin ve ticari iş birliklerinin önemine vurgu yapmış oldu.

