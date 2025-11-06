Cevdet Yılmaz COP30 Liderler Zirvesi'ne Katılıyor — Türkiye Belém'de Temsil Ediliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Kasım'da Brezilya Belém'de başlayacak COP30 Liderler Zirvesi'ne katılıyor; zirvede iklim eylemi ve finansman gündemde.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 18:00
Cevdet Yılmaz COP30 Liderler Zirvesi'ne Katılıyor — Türkiye Belém'de Temsil Ediliyor

Cevdet Yılmaz COP30 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belém kentinde 10 Kasımda başlayacak ve iki hafta sürecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

Zirve öncesinde Cevdet Yılmaz, ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Incio Lula da Silva tarafından zirvenin gerçekleştirileceği alanda karşılandı.

"İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30’un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum"

COP30'un Ana Gündemi

Zirve, Amazonlar ve ormansızlaşmayla mücadele, küresel sıcaklık artışını 1,5C ile sınırlama çabaları, yeni ulusal katkı beyanları (NDC) ve COP29’da verilen finansman taahhütlerinin ilerlemesi gibi kritik konuları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alacak.

Bunun yanında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı ile yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler de zirvede öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Müzakere Heyeti

Liderler Zirvesi sonrasında yürütülecek müzakere toplantılarında Türkiye'yi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar temsil edecek.

Müzakere sonuçları, 22 Kasımtaki kapanış oturumunda açıklanacak.

1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BREZİLYA'NIN BELÉM KENTİNDE 10 KASIM’DA BAŞLAYACAK VE İKİ...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BREZİLYA'NIN BELÉM KENTİNDE 10 KASIM’DA BAŞLAYACAK VE İKİ HAFTA SÜRECEK OLAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 30. TARAFLAR KONFERANSI (COP30), LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILIYOR.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı
2
Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı
3
Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı
4
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
6
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti
7
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu