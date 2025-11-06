Cevdet Yılmaz COP30 Liderler Zirvesi'ne Katılıyor — Türkiye Belém'de Temsil Ediliyor

Cevdet Yılmaz COP30 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Belém kentinde 10 Kasımda başlayacak ve iki hafta sürecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

Zirve öncesinde Cevdet Yılmaz, ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Incio Lula da Silva tarafından zirvenin gerçekleştirileceği alanda karşılandı.

"İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30’un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum"

COP30'un Ana Gündemi

Zirve, Amazonlar ve ormansızlaşmayla mücadele, küresel sıcaklık artışını 1,5C ile sınırlama çabaları, yeni ulusal katkı beyanları (NDC) ve COP29’da verilen finansman taahhütlerinin ilerlemesi gibi kritik konuları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alacak.

Bunun yanında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı ile yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler de zirvede öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Müzakere Heyeti

Liderler Zirvesi sonrasında yürütülecek müzakere toplantılarında Türkiye'yi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar temsil edecek.

Müzakere sonuçları, 22 Kasımtaki kapanış oturumunda açıklanacak.

1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.

