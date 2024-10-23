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Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekili Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 01:16
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekili Oldu

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Eden İsim Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'nda gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği açıklandı.

Tezkere Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair resmi tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rusya Ziyareti 23-24 Ekim'de

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na yapacağı ziyaret dolayısıyla, dönüşüne kadar Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

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