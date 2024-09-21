Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vekalet Edecek

21-26 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesini sağlayacak.

Tekkere Resmi Gazete’de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Erdoğan'ın Ziyareti Süresince Vekalet

Erdoğan’ın ABD ziyareti süresince Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı görevlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir. Dönüşüne kadar Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı makamını temsil edecektir.