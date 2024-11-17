Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya Federatif Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkere ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.