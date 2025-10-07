Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim'de Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Vekalet kararına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

