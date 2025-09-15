Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Katar Ziyareti

Vekalet Tezkeresi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül tarihinde yapacağı Katar ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Vekalete dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı yetkileri Cevdet Yılmaz tarafından kullanılacak.

Vekalet işleminin hukuki dayanağı olarak Anayasa'nın 106. maddesi gösterildi.