Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Katar Ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül'deki Katar ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:10
Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Katar Ziyareti

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığına Vekalet Edecek — Erdoğan'ın Katar Ziyareti

Vekalet Tezkeresi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Eylül tarihinde yapacağı Katar ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Vekalete dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı yetkileri Cevdet Yılmaz tarafından kullanılacak.

Vekalet işleminin hukuki dayanağı olarak Anayasa'nın 106. maddesi gösterildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
2
Gündem 15 Eylül 2025: Erdoğan Doha'da, CHP MYK ve Ekonomi Ajandası
3
Doha'da İİT ve Arap Birliği Genel Sekreterlerinden İsrail'e Ortak Çağrı
4
Bolu'da İki Motosiklet Devrildi: 4 Yunus Polisi Yaralandı
5
Emine Erdoğan'dan EuroBasket 2025'te Gümüş Alan A Milli Takımına Tebrik
6
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
7
Süveyda'da Bedevi Araplar Çatışmaların Ardından Evlerine Dönüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye