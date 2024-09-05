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Cevdet Yılmaz'dan 2025-2027 Orta Vadeli Program Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2027 dönemine dair enflasyon hedeflerini ve ekonomik stratejileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:44
Cevdet Yılmaz'dan 2025-2027 Orta Vadeli Program Açıklaması

2025-2027 Dönemi Orta Vadeli Programı Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için enflasyon oranının %41,5'e düşmesini beklediklerini ve 2025 için hedefin %17,5 olarak revize edildiğini açıkladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2023 yılı enflasyonunun %64,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Enflasyon Hedeflemeleri

Yılmaz, 2026 yılı için tek haneli enflasyon hedefi olan %9,7'ye ulaşmayı planladıklarını belirterek, 2027 yılında %7 civarında bir enflasyon oranı hedeflediklerini vurguladı.

İstihdam ve Nüfus Verileri

2005-2023 döneminde toplam 12,2 milyon kişinin istihdam edildiğini belirten Yılmaz, bu süreçte nüfus artışına paralel olarak istihdam oranlarının %70'ini kapsadığını ifade etti.

Cari İşlemler Açığı Projeksiyonu

2023 yılında cari işlemler açığının milli gelire oranının %4 olarak beklenirken, 2024 sonunda bu oranın %1,7'ye gerilemesi öngörülüyor. Yılmaz, "Geçen yıl %4 açıkla kapatıldı, bu yıl %3,1 hedefliyoruz" dedi.

Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku

Deprem kaynaklı harcamalara rağmen, 2024 yılı için bütçe açığının milli gelire oranının %4,9 olarak, 2025 yılında ise %3,1 olmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, kamunun mali disiplinini güçlendirecek adımlara dikkat çekti.

Finansal İstikrar ve Yapısal Reformlar

Yılmaz, "Finansal piyasalarda istikrar sağlamak için düzenlemelerin sadeleştirilmesi önem arz etmektedir" olarak belirtti ve bunun ayrıca hane halkının satın alma gücünü koruma gerekliliğine vurgu yaptı.

İş ve Yatırım İklimi

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcılar için daha cazip bir hale gelmesi amacıyla, "Bürokratik engelleri azaltacağız, yatırım süreçlerini hızlandıracağız" dedi. Yeni yatırımların ve yeşil dönüşüm projelerinin teşvik edileceği, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlayacağı açıklandı.

Özet

2025-2027 Orta Vadeli Program ile ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve mali disiplinin sağlanması planlanmakta. Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve toplumsal refahı artırma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

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