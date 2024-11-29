Cevdet Yılmaz'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Etkileyici Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vereceklerini bir kez daha dile getirdi.

Filistin'in Mücadelesi Tüm İnsanlığın Vicdan Sınavıdır

Yılmaz, mesajında, "Tarih, Filistin'de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır." ifadesini kullanarak, bu uğurda mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti. 29 Kasım'ın, Filistin halkının onurlu mücadelesine duyulan desteği hatırlama günü olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları aktardı:

"Filistinlilerin özgürlük ve adalet arayışını, yalnızca Filistinlilerin ulusal meselesi değil, tüm insanlığın vicdan sınavı olarak görüyoruz. Bu mücadele, yalnızca bir halkın değil, küresel vicdanın da geleceğini temsil ediyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmemiştir."

Yılmaz, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.