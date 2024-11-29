DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,66 -0,08%
ALTIN
2.960,28 -0,88%
BITCOIN
3.403.774,57 -3,45%

Cevdet Yılmaz'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinlilerin mücadelesine destek vereceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:44
Cevdet Yılmaz'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Etkileyici Mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Filistin halkının haklı mücadelesine destek vereceklerini bir kez daha dile getirdi.

Filistin'in Mücadelesi Tüm İnsanlığın Vicdan Sınavıdır

Yılmaz, mesajında, "Tarih, Filistin'de soykırımcı İsrail'e karşı haklı olanların kazandığını mutlaka yazacaktır." ifadesini kullanarak, bu uğurda mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti. 29 Kasım'ın, Filistin halkının onurlu mücadelesine duyulan desteği hatırlama günü olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları aktardı:

"Filistinlilerin özgürlük ve adalet arayışını, yalnızca Filistinlilerin ulusal meselesi değil, tüm insanlığın vicdan sınavı olarak görüyoruz. Bu mücadele, yalnızca bir halkın değil, küresel vicdanın da geleceğini temsil ediyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmemiştir."

Yılmaz, Filistin halkının haklı ve onurlu mücadelesini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosna Hersek'te Sendikalardan Maaş Zammı Protestosu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı: Gazze Soykırımı Cezalandırılmalı
3
AK Parti'den Devlet Memurlarına Yönelik Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Ticaret Fuarı'nda Göç Konusuna Dikkat Çekti
5
Bakan Göktaş: 2024'te 50 Bin 630 Şehit Yakını Kamuda İstihdam Edilecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP muhalefet geleneğinde tehdit var'
7
İran Sağlık Bakanı: Hava Kirliliği Yüzünden Yılda 40 Bin Ölüm

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı