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Cevdet Yılmaz'dan Heniyye Suikastı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas liderinin suikastıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:22
Cevdet Yılmaz'dan Heniyye Suikastı Açıklaması

Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikaste dair önemli yorumlarda bulundu.

Suikastın Ardındaki Planlar

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hamas siyasi liderinin İran'daki saldırı sonucu şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı, Gazze'de barış sağlama niyeti taşımadığını, aksine karanlık bir planın uygulamaya konulduğunu göstermektedir," şeklinde konuştu.

Filistin Halkına Başsağlığı

Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, Filistin halkına ve tüm mazlumlara sabır temennisinde bulundu. "Dünya, İsrail'in insanlık suçlarını ve bölgede yarattığı istikrarsızlığı durdurma sorumluluğunu almalıdır," dedi.

Barış ve İstikrar Vurgusu

Yılmaz, açıklamasında, "Bizim için barış ve istikrar her zaman önceliklidir. Filistin davasına ve halkına desteğimiz sürecektir!" ifadesini kullanarak toplumda barış çağrısında bulundu.

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